◇オープン戦楽天6ー2巨人（2026年3月22日東京D）楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（22＝花園大）が開幕3戦目の29日オリックス戦（京セラドーム）での先発デビューが濃厚であることが22日、分かった。最速156キロ右腕は22日の巨人戦（東京ドーム）に先発し、4回2/3を3安打1失点。2回には2死から安打と2四死球で満塁のピンチを招いたが、則本を見逃し三振に仕留め、「得意球のスライダー、真っすぐが思うように投げること