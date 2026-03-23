◇ドイツ1部ウォルフスブルク0ー1ブレーメン（2026年3月21日）日本代表に初招集されたウォルフスブルクの20歳、FW塩貝が見せ場をつくった。1点を追う後半29分から2戦ぶりに出場すると、同36分に左サイドでスピードを生かし、パスに追いついて好機を演出。ゴールライン際から2人をかわしてパスを出し、味方のシュートにつなげた。自らシュートを放つ場面はなかったが、限られた時間で違いをつくり出す能力を発揮。「世界中