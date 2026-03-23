◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦は横綱・豊昇龍の掛け投げに敗れ、7勝8敗で初の負け越しを喫した。綱獲りに挑んだ今場所から、夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）は一転、初のカド番となる。14日目に14場所ぶり3度目の優勝が決まった関脇・霧島は大関・琴桜に押し出されて12勝3敗。それでも番付編成を担う審判部が昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱・北勝海）