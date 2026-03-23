タレントのカズレーザー（41）と石井亮次アナウンサー（48）が、30日放送のフジテレビ系特番「カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞」（後10・00）でMCを務める。「キスの法則」などマニアックな研究に人生をささげる専門家を招き、研究内容を掘り下げるトーク番組。2人がタッグを組むのは今回が初めてで、カズレーザーは「（石井アナは）凄く頼もしい。話の幹をつくってくれるから周りをウロウロするだけで