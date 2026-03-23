◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦長崎日大3―5山梨学院（2026年3月22日甲子園）長崎日大は93年以来の春1勝には届かなかった。右腕の古賀友樹（3年）は初回に5失点。プロ注目の菰田陽生（3年）には左越えに先制弾を浴びた。初球のカーブを合わされ「オーラがけっこうあった。自分の力不足」と唇をかんだ。2回以降は無失点に抑えて163球を完投。130キロ台の直球を軸に6回の3者連続など10三振を奪い「後半は直球が