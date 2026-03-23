◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦近江1―2大垣日大（2026年3月22日甲子園）近江のプロ注目の最速148キロ右腕・上田健介（3年）が延長タイブレークで力尽きた。10回1死二、三塁から先制二塁打を浴び「内を狙った直球がちょっと甘く入った」とうつむいた。昨秋は40回1/3で与四死球28。宿舎入りした後に下半身を意識した練習でコツをつかみ、無四死球で129球を投げて成長を見せた。課題の制球力向上へ大舞台で手応