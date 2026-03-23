◇ドイツ1部Bミュンヘン4ー0ウニオン・ベルリン（2026年3月21日）バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋は後半26分から本職のセンターバックで出場した。太腿裏の負傷から復帰した18日の欧州CL・アタランタ戦は後半38分から中盤で出場。この日は4―0と大量リードしていた中で出場時間を伸ばし、危なげないプレーで勝利に貢献した。1年ぶりの復帰となる日本代表の英国遠征に向けて状態も上向き。DFに故障者が続出する中で安定