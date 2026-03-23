巨人は、ともに育成選手の宇都宮葵星（）内野手（２１）、エルビス・ルシアーノ投手（２６）と、支配下選手契約を結ぶことになった。俊足巧打の宇都宮は育成ドラフト３位で２０２４年に入団し、ルシアーノはドミニカ共和国出身の右腕。春季キャンプを一軍でスタートした２人は、オープン戦でアピールを続けていた。