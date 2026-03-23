抗がん剤の投与後に１人の若い命が失われ、２人が意識不明の重体に陥っている。何が深刻な事態を招いたのか、原因を究明せねばならない。埼玉県立小児医療センターで、昨年１０月に白血病の治療を受けた１０代の男性が先月死亡した。男性は、背骨の内側に薬を注入する「髄腔（ずいくう）内注射」で抗がん剤を投与された後、神経障害により自力での呼吸ができなくなっていた。それ以前にも、昨年１月に１０歳未満の男児が、３