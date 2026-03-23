出産を希望する人や、子育て世帯の経済的な不安を和らげるための「子ども・子育て支援金」の徴収が来月、始まる。この制度は、少子化対策の財源を確保し、若い世代を社会全体で支える狙いで、岸田内閣時代に法整備が行われた。ただ、政府のこれまでの説明は拙く、負担増となることに国民が納得しているとは言い難い。高市内閣は、制度の意義や、導入によって期待される効果を丁寧に説いていくことが重要だ。子ども・子育て