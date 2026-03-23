◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦神戸国際大付3―4九州国際大付（2026年3月22日甲子園）九州国際大付（福岡）は昨秋明治神宮大会決勝で破った神戸国際大付（兵庫）を延長11回タイブレークの末に再び下し、2回戦へ進んだ。「3番・遊撃」の吉田秀成内野手（2年）が左中間への逆転サヨナラ二塁打で貢献した。1点を追う延長11回2死一、三塁。九州国際大付の3番・吉田秀成はスライダーを張っていた。直球が3球続いた