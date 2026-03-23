◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦神戸国際大付3―4九州国際大付（2026年3月22日甲子園）【みんなイイじゃん】幼なじみが甲子園の決勝で投げている。沖縄出身の神戸国際大付・幸地泰輝（3年）にとって、沖縄尚学が達成した昨夏の日本一は人ごとではなかった。決勝に先発した新垣有絃（3年）とは幼稚園から中学まで同じ学校だった。「沖縄県民としてのうれしさと、ずっと一緒にいた仲間が日本一を獲る悔しさと…