第９８回選抜高校野球は２２日、１回戦３試合が行われ、２試合が延長タイブレイクで決着した。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は、同大会で準優勝だった神戸国際大付（兵庫）に十一回、逆転サヨナラ勝ち。大垣日大（岐阜）は十回に２点を奪い、近江（滋賀）を破った。昨夏の甲子園４強の山梨学院（山梨）は初回の５得点を守り切り、長崎日大（長崎）を下した。大垣日大２―１近江（延長１０回タイブレイク）大