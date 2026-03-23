巨人の甲斐と石塚の開幕2軍が決まった。甲斐について村田バッテリーチーフコーチは「監督の中でゲームに出て打撃の調子もいろいろなプレーの強度も上げてほしいという話があった」と説明。石塚について橋上オフェンスチーフコーチは「新生ジャイアンツの象徴でもあったので、監督自身もできればという思いはあったけれど、平等に判断した結果」と話した。また、育成選手のルシアーノと宇都宮が支配下選手登録される見込みとな