中国によるＳＮＳでの対日批判をＡＩ（人工知能）で分析した結果、昨年１１月に高市首相の台湾有事を巡る発言に対する習近平（シージンピン）政権内部の意思決定プロセスが垣間見えた。ＡＩが導き出した「沈黙の６日間」の過程を、日中両政府関係者への取材で探った。（政治部阿部雄太、井上暢）評価「高市氏を激しく攻撃する必要はない」中国政府関係筋は読売新聞の取材に、昨年１１月７日の首相答弁直後の段階では中国共