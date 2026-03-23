新潟アルビレックスBBは岡山県津山市の津山総合体育館で行われた岡山戦に71―63で勝利してカード2連勝を決めた。右足首の故障から復帰2戦目となったSG長谷川智伸（35）が両軍最多の17得点で勝利に大きく貢献。8位までが進出できるプレーオフで、準々決勝のホーム開催権が与えられる4位に浮上した。絶対に負けられない2連戦で、見事に2連勝を決めた。鵜沢潤監督は「タフな試合を勝ち切った。コートに立った選手が40分間、役割を