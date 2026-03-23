◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦神戸国際大付3―4九州国際大付（2026年3月22日甲子園）兵庫神戸国際大付は延長11回に力尽き、1―11の大敗だった昨秋明治神宮大会決勝の再戦で逆転サヨナラ負けを喫した。東洋大姫路とともに兵庫2校がそろって初戦敗退するのは01年以来25年ぶり。8回1死一、三塁から救援した2番手右腕・豊岡速伍（そうご＝3年）は勝利目前での一球を「もう少し低めに投げていれば三振を取れた…