「季節の変わり目、スタイリングに迷う……」そんな人は、Instagramのフォロワー数1.1万人を誇る人気スタッフ@mujistaff.daimyoさんを参考にしてみて。今回はそんな彼女が提案する【無印良品】のアイテムを主役にした「大人向けコーデ」をピックアップしました。シンプルながらも洗練された、真似したくなりそうなスタイリング術を紹介します。 品格漂うきれいめカジュアルスタイル こちらはツイード風