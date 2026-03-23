◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手（２５）が２軍再調整となることが２２日、分かった。オープン戦３登板で防御率９・００。復調の兆しをつかめず、２年連続で開幕投手を務めた男が開幕ローテ入りを逃す形となった。“最終テスト”となった楽天戦（東京Ｄ）で予定の１回を３安打２死球４失点。「全くいいものがなかった」と下を向いた。５回２失点の１７日・ヤクルト戦（東京Ｄ）から中４