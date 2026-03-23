◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）光を見い出してオープン戦を終えた。４回２死二塁。巨人・則本昂大投手（３５）は昨季までの女房役・太田を三ゴロに仕留め、予定のイニングを投げ抜いた。「まだまだ改善しないといけない」と険しい顔つきながら「チャレンジしたいことはある程度できた」。修正力も見せた８３球でローテ入りを当確。開幕２カード目となる中日戦（バンテリンＤ）に向けて調整を進める見込みと