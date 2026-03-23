◆ファーム・リーグＤｅＮＡ２ｘ―１巨人（２２日・横須賀スタジアム）巨人のドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２９日の阪神との開幕３戦目（東京Ｄ）に先発する可能性が２２日、浮上した。楽天戦（東京Ｄ）の試合後、阿部監督が「ローテーションに入るのは決まっている」と明言。登板日の言及はしなかったが、昨年の優勝チーム相手にデータがない“初もの”を起用する見込みとなった。オープン戦は１０勝