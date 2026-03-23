◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人の甲斐拓也捕手（３３）と石塚裕惺内野手（１９）が開幕２軍となることが２２日、決定した。ともに春季キャンプから１軍でプレーを続けていたが、２軍での調整を経て再昇格を目指すことになる。捕手陣は、岸田が攻守で存在感を発揮し、大城も打撃面が上向き。山瀬も成長を示し４年ぶりの開幕１軍となった。甲斐はオープン（ＯＰ）戦７試合で打率１割７分６厘。自身１０