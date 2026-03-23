大阪・関西万博で、ジャズピアニスト・数学者の中島さち子氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオン『いのちの遊び場 クラゲ館』が、2つのギネス世界記録に認定された。2つのギネス世界記録に認定された「いのちの遊び場 クラゲ館」〈2026年3月16日 大阪市此花区・夢洲〉認定されたのは、「単一のイベントで行われた映像に合わせたライブパフォーマンスの最多バリエーション数」と「クラゲの形をした最大の屋根」。認定日は