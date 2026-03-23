巨人の育成選手・宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）とエルビス・ルシアーノ投手（２６）が支配下登録されることが２２日、分かった。内、外野守れる３年目の宇都宮はキャンプから１軍で完走し、オープン戦で７打数３安打、打率４割２分９厘、浦田とともにチームトップタイの４盗塁。橋上オフェンスチーフコーチがオープン戦最終戦、楽天戦の試合後に「現状では開幕のメンバーに入る予定になっています」と明言した。さらに