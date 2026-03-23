◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）オリックス・平野佳寿投手兼任コーチ（４２）が、不安一掃の快投を見せた。１点リードの７回から３番手で登板し、１回無安打無失点。先頭の木浪から宝刀フォークで空振り三振を奪うと、中川をツーシームで三飛、坂本を新球カットボールで遊ゴロに仕留めた。「今日はよかった。（状態は）ぼちぼちだと思います」と手応えを口にした。オープン戦は４試合目の登板