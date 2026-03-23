今年１月の第１０２回箱根駅伝で、１２位だった東海大の両角速監督（５９）が今月末で退任し、総監督となることが２２日、分かった。西出仁明（にしで・のりあき）ヘッドコーチ（５１）が監督に昇格する。長野・佐久長聖高の監督・教員だった両角監督は２０１１年に母校の東海大監督に就任。１９年の箱根駅伝では悲願の初優勝に導いた。長野・佐久長聖高の監督時代は０８年全国高校駅伝で優勝し、マラソン日本記録保持者の大迫傑