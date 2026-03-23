広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が、球団新人初となるオープン戦最多安打で最終戦を締めくくった。３回１死から右前打、４回２死一、二塁の好機では中前適時打。２戦連続７度目のマルチ安打で１７戦２１安打。これ以上ない結果にも「たまたまのヒットもあった。確率を上げたい」と開幕後のさらなる活躍に目を向けた。打率３割２分３厘もセ・リーグトップ。ただ、向上心の塊のルーキーは、ロッテ・藤原（３