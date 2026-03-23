オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が、長いトンネルを抜け出した。両軍無得点の２回１死、カウント１―２から伊原の４球目を捉え、左翼線二塁打。オープン戦の最終戦、１７打席目で待望の初安打が生まれた。「最後に１本出て良かったです」とうなずいた。オープン戦は打率６分７厘で終えた。「感覚的にはめっちゃ悪い感じでもなかった。何とかなるっしょ…みたいな感じで」。試合後は明るく振り返ったが、１９日には休日を