阪神・藤川監督の表情は自信に満ちあふれていた。９勝５敗１分けで終えたオープン戦の総括会見で、パワーワードを連発した。「シーズンに向かう前としては手応えは非常に感じています」「最後まで戦い抜く準備は完璧にできた」「足りないところは何もない」言葉を裏付ける充実ぶりだ。この日の先発・伊原は５回３安打無失点の快投で、今春の実戦に５登板して計１９回零封。ハイレベルなローテ争いを制し、２９日の巨人と