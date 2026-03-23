◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）阪神はオープン戦の最終ゲームでオリックスに完封負けを喫し、９勝５敗１分けで全日程を終えた。５年ぶりの優勝は逃したものの、福本豊氏は、５回の中川勇斗へのバントに、今季の阪神打線の新たなカラーが隠されていると指摘。佐藤輝明と大山悠輔の間に、新たな５番を挟む新構想の可能性に迫った。阪神はオープン戦優勝こそ逃したものの、攻守に充実してシーズ