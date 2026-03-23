◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）２２日の楽天戦でオープン戦の全日程が終了した。２７日の阪神戦（東京ドーム）で開幕するシーズンへ、スポーツ報知評論家の村田真一氏が総括した。＊＊＊＊＊オープン戦序盤はなかなか点も取れず、本塁打も出なくて打線を心配してたんやけど何とか形になりつつあるね。最初は調子がいいのが泉口と岸田くらいやったけど、ダルベックと（坂本）勇人に当たりが出始め