お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーがこのほど、３０日にカンテレ・フジテレビ系で放送されるバラエティー特番「カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞」（後１０時）の取材会を都内で行った。驚きの研究結果を出しながら日の目を見ていない研究者たちが集結し、最も熱意と愛を感じた一人に「シャーベル賞」を授与するアカデミックバラエティー。ＭＣを務めるカズレーザーは、同志社大の先輩・石井