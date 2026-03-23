◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）14日目に23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を飾った霧島は、初の殊勲賞を獲得。25日にも12場所ぶりの大関復帰が正式に決まる。陥落直後の関脇で、10勝以上すれば復帰の特例処置以外で返り咲くのは、3人目。「目標に届くまで頑張っていきたい」と力を込めた。20代最後の場所は2連敗で終え、悔しそうな表情を見せた。「昨日負けていたので、自分の相撲を取