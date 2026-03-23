◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）最後は締まらなかったが、霧島が大関復帰を確実にした。琴桜戦は簡単に右上手を許し、あっさり押し出された。土俵を下りる際に太腿を気にする様子を見せていたので、取組前から痛めていたのかもしれない。ケガの状態が気になるが、大関復帰となれば、常に優勝争いを期待される立場になる。4月で30歳。年齢的にはベテランの域に入る。ただ、立ち合いで突き放して