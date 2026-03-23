メイプル超合金カズレーザー（41）と石井亮次アナウンサー（48）がMCを務める「カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞」が、30日午後10時からカンテレ・フジテレビ系で放送される。300の恋愛作品から発見した「キスの絶対法則」や「悪夢がいい夢に変わる食材」など、一見マニアックなテーマに人生をささげた個性豊かな研究者たちが登場し、各テーマを深掘りしていく。カズレーザーと石井は今回が初タッグ。収録を