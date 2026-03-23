◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）敢闘賞は11勝の琴勝峰と新入幕で10勝を挙げた藤青雲が受賞した。ともに千秋楽の勝利が条件。先手を取って獅司を送り出した藤青雲は「うれしいです。今場所はしっかり前に出ることができ、自分らしい相撲を取れた」と笑顔。琴勝峰は立ち合いの変化でつかんだ勝利でもあり笑顔はなし。来場所は新三役昇進の可能性もあるが「もっと厳しく取れるように」と険しい