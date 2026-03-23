タレントの峯岸みなみ（33）が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。AKB48の1期生として20年来の付き合いになる板野友美（34）が、一児の母として奮闘する「ママっぷり」に、驚きと戸惑いを隠せない本音を漏らした。【映像】板野友美の4歳長女＆妊娠中の写真番組では、10代の頃に渋谷でプリクラを撮り合っていた二人が、今や共に母親となった姿で共演。しかし、峯岸は「（板野が）ママになったタイミングとか全然知ら