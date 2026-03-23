お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー、フリーアナウンサーの石井亮次が、30日放送のカンテレ・フジテレビ系特番『カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞』（後10：00〜10：54）で、初のMCタッグを組む。【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズすごい研究結果を出したのに、なぜか日の目を見ていない…そんな研究者たちが集結し、最も熱意と研究愛を感じた研究者に「シャ