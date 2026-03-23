演歌歌手城山みつき（53）が新曲「ひざまくら」（さわだすずこ作詞、弦哲也作曲、南郷達也編曲）を4月15日に発売する。幼いころ、縁側で母親にひざまくらをしてもらった懐かしい思い出を描いた“ぬくもり演歌”だ。デビューから11年。これまで力強い曲が多かった城山にとっては新境地の作品になる。新曲にかける意気込みなどを聞いた。【取材・構成＝松本久】曲が生まれるきっかけは、城山がさわだ氏に宛てて書いた1枚の手紙だった