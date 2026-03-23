◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）21歳の新鋭、藤ノ川が初の技能賞を獲得した。7勝7敗で迎えた千秋楽。勝てば受賞の一番は土俵際での粘り腰を発揮し、王鵬に逆転のすくい投げで沸かせた。「獲ってみたかった賞なのでうれしいです」。自己最高位の今場所は2横綱を破るなど活躍し、今後の飛躍が楽しみになってきた。「正直、壁に当たるかなと思っていたが横綱に勝てたのが自信になった」と胸を張