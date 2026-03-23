◇競泳日本選手権最終日（2026年3月22日東京アクアティクスセンター）競泳日本選手権女子800メートル自由形の梶本一花（22＝枚方SS）が8分23秒11の日本新記録で優勝。男女ともに長距離勢が気を吐いた。梶本は男女通じて最古の日本記録を更新し、同400、1500メートルと合わせて3冠。前記録は04年4月の日本選手権で山田沙知子が打ち立てたもので、当時まだ生後1カ月だった梶本は「ずっと塗り替えたいと思っていた記録。枚