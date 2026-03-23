日本テレビの後呂有紗アナウンサーは、4年半担当してきた同局系「真相報道バンキシャ！」（日曜午後6時）を、22日の放送をもって卒業した。お天気コーナーの後、キャスターを務めるフリーアナウンサー桝太一に「そして今日で、後呂さんが卒業です」と水を向けられた後呂アナは、「夏目三久キャスターからバトンを受け取って、あっという間の4年半でした。みなさんの大切な時間の一部に入れていただいて、本当にありがとうござい