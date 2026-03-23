レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が22日（日本時間23日）、パイレーツとのオープン戦に「3番・DH」で先発出場。8回の第4打席に勝ち越し二塁打を放つなど、4打数2安打2打点。ここまでオープン戦4試合12打席無安打だった吉田に、ようやく快音が響いた。初回の第1打席で左翼線二塁打の先制打を放ち、今オープン戦初安打を記録した。続く3回の第2打席では空振り三振。先頭で迎えた6回の第3打席は強烈な当たりも一塁手の正面