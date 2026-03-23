[3.22 ベルギー・リーグ第30節 ラ・ルビエール - ゲンク]ゲンクのFW伊東純也が22日、ベルギー・リーグレギュラーシーズン最終節のラ・ルビエール戦で今季リーグ4点目を奪った。1位から6位までが年間王者と欧州カップ戦出場権を争うプレーオフ1に進むため、勝って他会場の結果を待ちたい7位・ゲンク。この日は2点を先取するも前半のうちに追いつかれる痛恨の展開となっていた。それでも前半45+3分、DFザカリア・エル・ワアデ