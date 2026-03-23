【ブンデスリーガ第27節】(ミレントア・シュタディオン)S・パウリ 1-2(前半1-0)フライブルク<得点者>[S]ダネル・シナニ(24分)[フ]イゴール・マタノビッチ2(65分、78分)<警告>[S]安藤智哉(14分)、アレクサンダー・ブレッシン(80分)[フ]鈴木唯人(90分+8)