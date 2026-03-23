[3.22 エールディビジ第28節 フェイエノールト 1-1 アヤックス]アヤックスのガルシア・ジュニェントオスカル監督はフェイエノールト戦後、ピッチに座り込んでから交代したDF冨安健洋が予定通り日本代表に合流できる見込みだと話した。『ダ・テレグラフ』などの現地メディアが伝えている。冨安は長期離脱を強いられていたなか、2月1日のリーグ戦で484日ぶりの公式戦出場を果たすと今月14日には先発にも復帰。今月の日本代表メン