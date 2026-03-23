◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日千葉県紫CCすみれC（6731ヤード、パー72））首位と1打差の2位から出た笠りつ子（38＝PGM）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算3アンダーで涙の逆転優勝を飾った。21年ヨネックス・レディース以来5年ぶりのツアー通算7勝目。昨年競技終了後にペナルティーを受けた因縁の大会で、過去2年シード落ちの屈辱を味わった実力者が復活の1勝を挙げた。三つ