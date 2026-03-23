◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日千葉県紫CCすみれC（6731ヤード、パー72））昨季年間女王の佐久間朱莉は73とスコアを落とし今季2勝目を逃した。単独首位でスタートしながら12番と15番で短いパーパットを外したのが響き「パットが思ったように決まってくれなかったので、いい流れが来なかった」と悔しがった。開幕から優勝、2位、2位と好成績を残しているが、満足はしていない。「開幕