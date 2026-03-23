◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ―レイズ（２２日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、レイズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりに安打を放つなど４打数１安打だった。４点リードの初回２死で打席へ。初球だ。外角低めの直球に反応し、中前に運んだ。２試合ぶりにＨランプをともした。６回の守備から交代。４打数１安打で