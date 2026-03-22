道の駅の特徴 豊後大野市は大分県南部に位置する町。市の中央を大野川が流れ、周囲をくじゅう連山、阿蘇山、祖母・傾山系の山々に囲まれた自然豊かな場所。毎年4月第1土曜～第3金曜に開催されるチューリップフェスタが有名で、期間中は約40万本、100種類のチューリップが咲き誇る。 豊後大野市全域が豊後大野ジオパークに認定されており、今から約9万年前の阿蘇火山の巨大火砕流が冷えて固まった溶結凝